Wniosek o areszt dla byłego senatora PO i prezydenta Konfederacji Lewiatan

Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła wniosek o trzymiesięczny areszt dla byłego senatora PO Tomasza Misiaka oraz prezydenta Konfederacji Lewiatan - Macieja Wituckiego.

Posiedzenie aresztowe w tej sprawie odbędzie się piątek w Sądzie Wrocław-Śródmieście - mówi prokurator Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.- Przesłankami są grożąca podejrzanym surowa kara pozbawienia wolności, przekraczająca 8 lat. Mogłaby skłonić te osoby do utrudniania śledztwa. Jak również obawa matactwa, wynikająca z innych przesłanek, niż tylko grożąca surowa kara pozbawienia wolności - mówi Lorenc.Wiosek o areszt dotyczy także Tomasza H. oraz Iwony Sz. Czwórce zatrzymanych przedstawiono zarzuty wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-19.- Zarzuty dotyczą oszustwa odnoszącego się do mienia znacznej wartości, do działania na szkodę pracowników oraz prania brudnych pieniędzy - mówi Lorenc.Jak ustalili śledczy, działania na szkodę pracowników dotyczą 22 tysięcy osób.