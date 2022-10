Nowe nabrzeża i nie tylko... Plany dla portu w Świnoujściu

Dwa nabrzeża zostaną wybudowane w porcie instalacyjnym w Świnoujściu. Będą one elementem portu instalacyjnego, należącego do PKN Orlen.

W porcie instalacyjnym będą montowane wiatraki, które później trafią na morze - mówił Jarosław Trubuchowicz, prezes Orlen Neptun.- W takim terminalu montuje się wstępnie elementy wież, gondoli i łopat przyszłych farm wiatrowych, które następnie są ładowane na statki instalacyjne, które wypływają w morze i montują to wszystko na farmach, na wcześniej zainstalowanych fundamentach - tłumaczył Trubuchowicz.W terminalu instalacyjnym powstaną place, na których będzie można złożyć prawie cały wiatrak.- Nabrzeże numer 1, które będzie nabrzeżem, do którego będą elementy przypływały, nabrzeże numer 2 - tu będą stawały największe statki instalacyjne, na które będą już montowane wstępnie elementy tych wież. Będzie to nabrzeże typu bardzo ciężkiego, w którym w centralnej części dopuszczalne obciążenie to będzie 50 ton, gdzie typowe nabrzeże portowe to cztery tony. Tutaj będą składowane tysiące ton i montowane później na statkach - dodał Trubuchowicz.Budowa terminalu instalacyjnego dla farm wiatrowych to realizacja wielkiego hubu energetycznego na Pomorzu Zachodnim - mówił Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Z jednej strony z racji położenia nad morzem mamy ku temu dobre warunki, ale też i wykorzystanie infrastruktury przemysłowej, która jest w Szczecinie. To są zarówno miejsca pracy, jak i kolejny kamyczek, a nawet kamień dołożony do tego o czym mówimy od kilku lat. O tym, że Pomorze Zachodnie będzie wielkim hubem energetycznym - mówił Dobrzyński.Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział też, że w Szczecinie zostanie wybudowana fabryka gondoli do turbin wiatrowych duńskiej firmy Vestas.- Tutaj będzie na pewno produkowana przynajmniej część podzespołów, która jest do tego potrzebna. Już mamy zapowiedź, że ten wielki program budowy turbin wiatrowych czy farm wiatrowych na Bałtyku - tak jak jest to określane - będzie realizowane właśnie przez Orlen. Szczecin będzie właśnie z tym związany - mówił Obajtek.Nabrzeża wybuduje Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Pogłębione zostanie też podejście do terminalu. Orlen zagospodaruje cały pozostały teren. W sumie będzie to 20 hektarów. PKN Orlen tereny postoczniowe w Świnoujściu wydzierżawił na 30 lat.