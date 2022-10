Będzie obwodnica Polic. Gmina dostała rządowe dofinansowanie

Fot. Kancelaria Premiera

250 milionów złotych dla Polic, a 100 mln zł dla Koszalina. To rządowe dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Samorządy otrzymają pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych na rozwój Stref Przemysłowych. Chodzi o budowę dróg, kanalizacji czy oświetlenia. Celem jest ściągnięcie przedsiębiorców.



Police za 250 milionów złotych wybudują obwodnice miasta, która będzie też nitką spajającą z Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Dziś symboliczny czek z dofinansowaniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk Mateusza Morawieckiego odebrał burmistrz Polic Władysław Diakun.



Za przeprowadzenie programu FIS odpowiedzialny jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.



"Polska będzie jedną, wielką specjalną strefą ekonomiczną" - podkreślał premier Mateusz Morawiecki, podczas uroczystości przyznania samorządom dofinansowania w ramach piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.



Głównym celem dofinansowania ma być rozwój stref ekonomicznych w Polskich gminach. Szef rządu tłumaczył, że Polska będzie miejscem tworzenia nowych, coraz lepiej płatnych miejsc pracy.



Premier powiedział, że ten program zakłada równomierny rozwój całego kraju. Zaznaczył, że rząd wsłuchuje się w głos samorządowców. "Ci z was, którzy nie zdołali ze względu na rosnące ceny wykorzystać dotychczasowych środków z wcześniej przyznanych programów, z wcześniej podzielonych programów inwestycyjnych, będą mieli taką szansę, szansę zmiany zakresu swoich działań, przycięcie ich w taki sposób, aby zmieścić się w zakładanym budżecie" - powiedział szef rządu.



Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że nowe inwestycje przyczynią się do budowy prawdziwej twierdzy obrony miejsc pracy i modelu gospodarczego, który pozwoli nam wyjść z kryzysu zwycięsko.



Samorządy w zależności od zgłoszonych projektów otrzymały do 250 mln złotych.