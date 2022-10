Marek Budzisz o wojnie. Jaki jest prawdziwy cel Putina?

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wizja nowego porządku geostrategicznego w Europie z państwami Europy Zachodniej i Rosją, ustalającymi porządek na kontynencie. Zdaniem eksperta do spraw wschodnich, taki jest prawdziwy cel wojny wywołanej przez Putina na Ukrainie.

Marek Budzisz w rozmowie z Andrzejem Kutysem w Radiu Szczecin podkreślał, że rosyjski dyktator już w 2021 roku nakreślił wizję, wypchnięcia militarnej obecności USA z Europy.



- Przekształcenie całej Europy Środkowej, czyli wszystkich państw, które weszły po 1997 roku do NATO w inną strefę bezpieczeństwa. W taką strefę, że o tym co można, a co nie można na tym obszarze miałyby wspólnie decydować państwa Europy Zachodniej i Rosja - tłumaczył Budzisz.



- Cóż za wizja... Czyli Francja i Niemcy z Rosją decydujące o kształcie Europy ponad naszymi głowami - dodał redaktor Andrzej Kutys.



- Zgoda... I to bardzo owocne dla obu stron, współpracujących na polu gospodarczym - podsumował Budzisz.



Ekspert do spraw wschodnich zwracał uwagę, że trwają przygotowania do wielkiej ofensywy rosyjskiej na Ukrainie. A obecne bombardowania mają zastraszyć państwa wysyłające pomoc militarną do Kijowa, wizją przeciągających się działań wojskowych - tak aby szukały politycznego rozwiązania konfliktu.



