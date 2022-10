Baza Oznakowania Nawigacyjnego zmodernizowana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zakończyła się modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego na szczecińskim Gocławiu. W ramach inwestycji wybudowano nowe hale, odnowiono nabrzeża i place.

- Aż łza się kręci, przypominając sobie historię, jak baza wyglądała, w jakim znajdowała się stanie. Mówiliśmy, że się zmieni, no i zmieniła się fantastycznie - mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



Baza Oznakowania Nawigacyjnego to miejsce, z którego wypływają statki Urzędu Morskiego, zajmujące się konserwacją pław wyznaczających tor wodny do Szczecina - zaznaczył Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego.



- To były bardzo ważne pieniądze i inwestycja. 52 miliony złotych, to przecież mnóstwo pieniędzy, a dzięki temu jesteśmy w stanie wejść w XXI wiek. Mamy nowoczesne hale, stacje do mycia pław. Inwestycja bardzo potrzebna, zwłaszcza kontekście zmodernizowanego do 12,5 metra toru wodnego Świnoujścia-Szczecin - podkreślał Zdanowicz.



W Bazie Oznakowania Nawigacyjnego pracuje 110 osób.