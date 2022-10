35 lat programu Erasmus. Specjalny mural przed szczecińską uczelnią [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Muralem świętowali 35-lat unijnego programu Erasmus+. Przed budynkiem szczecińskiej Akademii Nauk Stosowanych TWP powstał malunek z przesłaniem.

Autorem pracy jest Maciej "Kreda" Jurkiewicz.



- Mural przedstawia twarz kobiety w niebieskich włosach pod kolor loga uczelni, ale również projektu Erasmus, który adresowany jest do studentów z Unii Europejskiej, dlatego barwa włosów nawiązuje też do unijnej flagi i kolorów - mówił "Kreda".



Na pamiątkowej tablicy, swój własny rysunek stworzyli również studenci, wykładowcy, pracownicy i goście Akademii.



Program wymiany studenckiej Erasmus+ został uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 roku. Do tej pory skorzystało z niego ponad 13 milionów osób.