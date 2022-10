Kto zdejmie sierp i młot z kołobrzeskiej latarni? Miasto szuka firmy

Sierp i młot znikną z latarni morskiej w Kołobrzegu. Miejscowy magistrat szuka firmy, która zdejmie płaskorzeźbę z symbolami systemu totalitarnego.

Wiosną władze Kołobrzegu poinformowały o rozpoczęciu procedur związanych z usunięciem kontrowersyjnej płaskorzeźby z zabytku będącego jednym z symboli miasta. Po otrzymaniu właściwej opinii z Instytutu Pamięci Narodowej oraz uzyskaniu wszystkich zgód magistrat mógł w końcu rozpisać zapytanie ofertowe dotyczące demontażu sierpa i młota z fasady latarni.Jolanta Hrynio, miejski konserwator zabytków nie ukrywa, że przed przyszłym wykonawcą stoi trudne zadanie.- To praca na wysokościach, musi być nadzór konserwatorski, bo prace będą nie tylko budowlane, ale też konserwatorskie. Na przykład, gdy ściągniemy tablicę i okaże się, że są ubytki w cegle albo zawilgocenie. Muszą być tu zastosowane odpowiednie preparaty oraz techniki - podkreśla Hrynio.Wykonawca powinien być znany w przyszłym tygodniu. Na prace magistrat planuje przeznaczyć 100 tysięcy złotych, a tablica zniknie do połowy grudnia. Trafi ona następnie do Muzeum Oręża Polskiego.