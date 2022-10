Wypadek na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej. Są ranni

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 10 na Kujawach i Pomorzu. Do zdarzenia doszło na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej. Rannych pomagał ratować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Andrzej Duda wraz z szefem BBN płk. Jackiem Siewierą uczestniczył w piątek w prezentacji programu tarczy antyrakietowej w Centrum Szkolenia Artylerii w Toruniu. Na trasie z Bydgoszczy do Torunia prezydencka kolumna musiała się zatrzymać, bo w Przyłubiu doszło do groźnego wypadku.



Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką - relacjonuje Lidia Kowalska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskich policjantów.



- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że z nieznanych przyczyn kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się czołowo z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały przewiezione do szpitala - mówi Kowalska.



Lidia Kowalska dodała, że w tej sprawie prowadzone będzie postępowanie.



Wiadomo, że rannych pomagał ratować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który z wykształcenia jest lekarzem, a prezydencka kolumna została zatrzymana do momentu przyjazdu służb ratowniczych.



Na krajowej 10 cały czas trzeba liczyć się z utrudnieniami. Obowiązuje ruch wahadłowy.