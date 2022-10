Pierwszy lot odbędzie się 28 marca. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ryanair wznowi połączenia z Goleniowa na lotnisko w Modlinie - informuje portal fly4free.pl.

Kilka lat temu irlandzka linia latała do Goleniowa z Lotniska Chopina, jednak połączenie zawiesiła w wyniku konfliktu z największym polskim portem.



Po kilku latach przerwy trasa została wznowiona w maju - już z lotniska w Modlinie - ale we wrześniu przewoźnik ponownie poinformował o jej zawieszeniu.



Trasa wróciła teraz do systemu rezerwacyjnego, a pierwszy lot odbędzie się 28 marca. Z systemu wynika, że loty na tej trasie będą realizowane 5 razy w tygodniu.