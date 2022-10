Ruszyła Międzyzdrojska Liga Biegowa

W rundzie jesiennej biegowe spotkania będą odbywać się w dwie niedziele października i dwie listopadowe.

- Myślę, że cała wyspa Wolin, natura, otoczenie Wolińskiego Parku Narodowego - bo mamy piękny widok na Zatokę Pomorską - co coś wyjątkowego, co cechuje Międzyzdrojską Ligę Biegową. Liczymy na uczestników, na Państwa, na słuchaczy, tak, aby na stałe wpisać to w kalendarz wydarzeń, jeśli chodzi o Międzyzdroje - zachęca burmistrz Międzyzdrojów, Mateusz Bobek.



Do biegu można zgłaszać się na dwa sposoby: elektronicznie na stronie internetowej lub osobiście w dniu biegu w biurze zawodów od godz. 10.





Biuro znajduje się na terenie Ośrodka Wczasowego Stilo, przy ul. Gryfa Pomorskiego 78, gdzie zlokalizowany jest również bezpłatny parking.

Najbliższe spotkanie wszystkich chętnych do biegania czy nordic walking już w najbliższą niedzielę.By zaliczyć jesienną rundę MBL należy wziąć udział w min. trzech zawodach. Zawody odbywają się w kategoriach bieg i nordic walking, na różnych dystansach, a każdy uczestnik zostanie sklasyfikowany wg kategorii wiekowej i płci.