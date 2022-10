Utrudnienia na pl. Zwycięstwa. Tramwaje inaczej

Od północy aż do niedzielnego południa wstrzymany zostanie ruch tramwajowy w ciągu ulicy Krzywoustego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nadchodzącej nocy rusza przebudowa torowisk na placu Zwycięstwa w Szczecinie.

Tym samym od północy aż do niedzielnego południa wstrzymany zostanie ruch tramwajowy w ciągu ulicy Krzywoustego.



- Na pewno nie będzie kursowała linia 8, natomiast linie 7, 2 i 9 będą miały zmienione rozkłady jazdy bądź zmienione trasy. Na odcinku między Gumieńcami a Bramą Portową będzie zastępcza linia autobusowa 808; będzie kursowała co 20 minut do godz. 12 i na trasie - oczywiście - kilkanaście odcinków pośrednich - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Utrudnienia w tej części miasta - już od północy - dotyczyć będą także kierowców.



Na czas przebudowy torowisk zamknięty zostanie lewoskręt dla jadących od strony Bramy Portowej w kierunku ulicy Kopernika. Zawężona zostanie także ulica Krzywoustego - do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.