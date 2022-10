Police otrzymały jedno z największych dofinansowań w kraju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To 245 mln złotych przyznanych w ramach piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę obwodnicy.

Wyprowadzi ona ruch z miasta oraz ułatwi dojazd m.in. do Zakładów Chemicnych i Portu - połączy strefę przemysłową z Zachodnią Obwodnicą Szczecina.



245 mln złotych to roczny budżet całej Gminy Police - zaznaczył burmistrz Polic, Władysław Diakun.



- To pierwsza, historyczna kwota, która zostanie dobrze spożytkowana. Produkcja z zakładów przechodzi teraz przez wielki Szczecin, przez aglomerację szczecińską; to również w pewnym stopniu rozwiąże te problemy, które teraz są. Skończy się udręka przesyłu drogą kolejową i kołową - powiedział burmistrz Diakun.



Ta pozwoli zrealizować inwestycje, która siłami samorządu nie byłaby możliwa. Police i cała aglomeracja szczecińska zyska na tym w sposób zdecydowany - podkreślił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Doskonale wszyscy wiemy, że na północy, w Policach są zakłady chemiczne, że rozbudowują się, że powstaje wielka fabryka za ponad 7 miliardów złotych i ruch kołowy, samochodów ciężarowych, który się odbywa jest potężny, a będzie jeszcze większy. Ten ruch nie może odbyć się ze szkodą dla mieszkańców tylko musi być wyprowadzony z Polic. I po to ta inwestycja, a przy tej inwestycji rozwijać się będą inne - dodał wojewoda Bogucki.



Musimy to mądrze skomunikować - podkreślał Bogucki: - Jeszcze wiele pracy przed nami, mówię "przed nami", bo trzeba na to patrzeć wspólnotowo, ja mam nadzieję, że ta praca ruszy z kopyta. Skoro są środki, to teraz wszystkie ręce na pokład, żeby tę inwestycję, jak najszybciej zrealizować. Trzeba usiąść do stołu, przedyskutować, aby to było z korzyścią dla Polic, dla Szczecina - całej aglomeracji, czy dla Grupy Chemicznej, i dla rozbudowujących się Zakładów Chemicznych w Policach. Koniec końców chodzi zawsze o korzyść dla naszych mieszkańców.



To część komplementarnego planu inwestycyjnego Prawa i Sprawiedliwości na

Pomorzu Zachodnim - mówił poseł PiS Leszek Dobrzyński: - To, że mamy Zakłady Chemiczne Police, a za chwilę zostaną uruchomione Polimery. Te połączenia drogowe ułatwią i transport, i inwestycje na tych terenach. To wydaje się oczywiste.



To ogromne szanse rozwojowe i wizja tego, co pozytywnego może wydarzyć się na

tych terenach - kontynuował Dobrzyński: - To będzie wielki impuls rozwojowy i dla północnych dzielnic Szczecina, i dla Polic, i dla całych północnych terenów aż do Nowego Warpna czy Trzebieży.



Są pieniądze, jednak terminu jeszcze nie ma. Na razie nie wiadomo, kiedy powstanie nowa

obwodnica.



Nie ma możliwości, żeby to szło w trybie, który był założony dla inwestycji kilkunastu milionowych. Skala tego przedsięwzięcia jest zupełnie inna - tłumaczył wojewoda zachodniopomorski: - Tutaj te terminy muszą być dłuższe, ponieważ przy tej inwestycji nie ma jeszcze decyzji środowiskowej. O tym będziemy jeszcze dyskutować, o tym będzie rozmawiał pan burmistrz i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.



W ramach piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów w całej Polsce trafi blisko 5 miliardów zł.