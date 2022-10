Rodzinny festyn i zbiórka na szkolne "laboratorium przyszłości" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Strzelanie z łuku, rowerowy tor przeszkód i dużo słodkości. Szkoła Podstawowa numer 41 zorganizowała rodzinny festyn "Goliszada", podczas którego zbierała pieniądze na remont sali.

Powstanie w niej "laboratorium przyszłości" - miejsce, które będzie służyć uczniom do wykonywania eksperymentów podczas lekcji.



Rodzice wraz z dziećmi świętowali rocznicę urodzin patrona szkoły - Maksymiliana Golisza, a rozpoczęli od wspólnego tańca.



- Strzelałem z łuku, kupowałem ciasta. - Fajnie tańczyło się makarenę. - A my głaskaliśmy lamy, kupiliśmy słodycze na kiermaszu, jeździliśmy na rowerach. - Zbieramy pieniądze na remont sali technicznej w naszej szkole. Dla dzieciaków wszystko. To będzie sala z "laboratorium przyszłości", tam dzieci będą mogły sobie powbijać gwoździe czy powkręcać śrubki, robić różne fajne rzeczy z nauczycielami - relacjonowali uczestnicy.



Festyn odbył się na boisku Szkoły Podstawowej numer 41 w Szczecinie przy ulicy Cyryla i Metodego.