Paczka dla Bohatera. "Święta już za dwa miesiące, musimy działać" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zbierają pieniądze aby przygotować bożonarodzeniowe prezenty dla kombatantów i bohaterów - trwa Wielki Kiermasz Charytatywny.

Po raz 11. Stowarzyszenie Paczka Dla Bohatera organizuje wyprzedaż obrazów, książek i porcelany. Celem jest przygotowanie i dostarczenie ponad 2500 świątecznych paczek dla kombatantów z artykułami spożywczymi i chemią gospodarczą.



Według mieszkańców, takie akcje powinny być bardziej promowane.



- Zaintrygowały mnie książki i drobiazgi, które można tu kupić czy wymienić. Bardzo fajna akcja. - Jestem beneficjentem akcji, oni opiekują się mną, bo jestem opozycjonistą antykomunistycznym. Bardzo szanuję tych ludzi, robią bardzo dobrą robotę, spisują się naprawdę świetnie - mówili.



Robimy wszystko, żeby te paczki były jak najbardziej bogate - mówi Tomasz Sawicki ze Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.



- Święta już za dwa miesiące, musimy działać. Jest trudno, boimy się tego wszystkiego, co się dzieje wkoło. Sytuacja jest ciężka, ceny idą do góry, zaczynamy wcześniej, bo chcemy zrobić wszystko, żeby święta były takie same, jak co roku. Wiedzą,m że będziemy z paczkami, z tymi symbolami naszej wdzięczności - podkreślił Sawicki.



Kiermasz trwa do godz. 15 przy ul. Sambora 4 w Szczecinie.