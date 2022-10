44. rocznica wyboru Polaka na papieża. Łobez upamiętnił Karola Wojtyłę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Młodzież zrzeszona w Ochotniczych Hufcach Pracy i uczniowie szkół podstawowych z Łobza złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym spływ Regą Karola Wojtyły.

To w ramach uczczenia 44. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.Wiktor, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie przyznaje, że Karol Wojtyła jest dla niego wielkim autorytetem i jego pontyfikat ma dla niego ogromne znaczenie. - Ma to dla mnie znaczenie moralne. Bardzo ważne, bo papież zrobił dużo dla dzieci i to zmieniło świat - podkreśla Wiktor.Kwiaty złożył również Marcin Nieradka, zastępca wojewódzkiego komendanta Ochotniczych Hufców Pracy. - Zgromadziliśmy się wspólnie z młodzieżą, aby uczcić pobyt biskupa Wojtyły w Łobzie, a jak wiemy na Pomorzu Zachodnim tych pobytów za dużo nie było - dodał Nieradka.Złożenie kwiatów poprzedziła msza święta, a o godz. 12:00 na terenie amfiteatru w Łobzie wystartował Bieg Papieski. Organizatorem wydarzenia był Ochotniczy Hufiec Pracy.