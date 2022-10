Rodzinny festyn w parafii św. Jana Bosko u salezjanów przy ul. Witkiewicza oraz kwesty na edukację zdolnej młodzieży pochodzącej z uboższych rodzin w różnych punktach miasta wypełnią 22. Dzień Papieski w Szczecinie.

Dziś mijają dokładnie 44 lata od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Stypendyści papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przygotowali atrakcje dla szczecinian. Na co dzień sami udzielają się w różnych wolontariatach. Dziś też liczą na hojność, by mogli spełniać swoje marzenia.Amelia studiuje italianistykę i dziennikarstwo. Ma piątkę starszego rodzeństwa.- Bardzo dużym wsparciem od strony Fundacji było motywowanie do tego, by się uczyć. Gdy spotykam w Fundacji młodych, zdolnych ludzi - bardzo to ciągnie do przodu, motywuje do tego, by się uczyć i się rozwijać, być coraz lepszym - podkreśla.Kamil rozpoczął doktorat i podkreśla dodatkową wartość wspólnoty stypendystów.- Jedno, to jest oczywiście pomoc finansowa, dzięki której można było kupić choćby książki, a z drugiej strony był to duży komfort psychiczny wiedząc, że przebywam z ludźmi, którzy mają podobne wartości - zaznaczył.Martyna zaprasza na rodzinny festyn do salezjanów przy ul. Witkiewicza.- Nasze miasteczko rodzinne: będzie kiermasz wypieków, loteriada, zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, bańki mydlane - wylicza.Z kolei przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa odbędzie się kiermasz ciast i loteriada.Fundacja powstała w 2000 roku i ma upamiętniać pontyfikat św. Jana Pawła II przez promowanie papieża i wspieranie różnych inicjatyw w dziedzinie edukacji i kultury.