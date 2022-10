Inwestycje w Świnoujściu i w Szczecinie w optyce polityków z regionu

Wielka inwestycja i szansa dla regionu czy "projekt, o którym nic nie wiemy"? - goście Kawiarenki Politycznej dyskutowali o podpisaniu przez Orlen umowy, w myśl której w Świnoujściu powstanie port instalacyjny dla morskich elektrowni wiatrowych.

Posłanka PO, Magdalena Filiks przekonywała, że PiS jest "niewiarygodny".- Mamy projekt bez koncepcji, bez planu, bez przygotowanej dokumentacji technicznej. Nie mamy żadnego zakresu prac, żadnej wyceny, ale za to mamy ogłoszoną datę ukończenia tego projektu. Podpisaliście państwo po prostu umowę dzierżawy i ogłosiliście sukces i wszyscy mają się cieszyć - oceniła.Podobnie sprawę ocenia Jakub Kozieł z Konfederacji, który przypominał inne projekty z naszego regionu.- W Szczecinie jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej mieliśmy ogłoszoną wielką inwestycję, największą na Pomorzu..., jest to 3 Offshore - zaznaczył Jakub Kozieł.Oprócz portu w Świnoujściu, który wybuduje Orlen, w Szczecinie powstanie fabryka duńskiej firmy Vestas - Jakub Pyżanowski z Partii Republikańskiej liczy na dalsze inwestycje.- Prace związane z Offshore'm przebiegają zgodnie z harmonogramem. To wielka szansa, kolejny krok w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce - powiedział Jakub Pyzanowski.Poseł Leszek Dobrzyński z PiS oceniał, że opozycja nie pomaga w rozwoju regionu.- Przyjeżdża tutaj ambasador Danii, przyjeżdżają przedstawiciele znanych, międzynarodowych firm i oni słyszą głosy, że to wszystko to jakaś lipa, wydmuszka i tak dalej... - dziwił się Leszek Dobrzyński.Jak informuje Orlen, w obliczonej na 10 lat strategii w morskie elektrownie wiatrowe firma chce zainwestować 47 miliardów złotych.