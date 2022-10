22. Dni Papieskie w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kwesta na edukację zdolnej młodzieży na ulicach Szczecina i festyn rodzinny przy parafii pod wezwaniem św. Jana Bosko - to wydarzenia, które towarzyszą 22. Dniom Papieskim w Szczecinie.

Dziś mijają 44 lata od wyboru Karola Wojtyły na papieża - mówi ksiądz Mariusz Więcławek proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie.- Wspominamy świętego Jana Pawła II i też gościmy stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy zorganizowali festyn rodzinny; przygotowali ciasta, loterię, różne zabawy dla dzieci, i po mszy świętej dziecięcej zaprosili wszystkich uczestników mszy świętej do rodzinnego świętowania - powiedział ks. Więcławek.Martyna jest wolontariuszką i stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która udziela stypendia dla zdolnej ale niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.- To nie jest tak, że każdy student dostaje stypendium; po prostu to wymaga rzetelnej pracy od VII-VIII klasy podstawówki. To nie jest coś takiego, ze ktoś dostaje stypendium za darmo - tu trzeba się wykazać wolontariatem, pracą na rzecz innych, pomaganiem innym osobom - wymieniała.Fundacja powstała w 2000 roku i ma upamiętniać pontyfikat św. Jana Pawła II przez promowanie papieża i wspieranie różnych inicjatyw w dziedzinie edukacji i kultury.