Bezpieczeństwo energetyczne Polaków w "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin

Posłanka opozycji mówiła o "chaosie i panice", poseł PiS ripostował, że to są słowa z "partyjnej ściągawki" - w "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin ostro dyskutowano o zapewnieniu Polakom energetycznego bezpieczeństwa.

Jakub Kozieł z Konfederacji mówił, że należy wypowiedzieć unijny system handlu emisjami, który jest jednym z powodów bardzo wysokich cen energii.- Zgadzam się z koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości, czyli z panem Ziobro, który już od dawna mówi głośno o tym, że ten pakiet należy wypowiedzieć - zauważył.Jakub Pyżanowski z Partii Republikańskiej zwracał uwagę na rolę samorządów w dystrybucji węgla - także tych, które z "powodów politycznych" wcześniej były przeciw a teraz rozmawiają z rządem.- Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski po tym spotkaniu powiedział, że do miłości z rządem jeszcze daleko, ale te rozmowy są bardzo ważne - powiedział.Według posłanki PO Magdaleny Filiks, ze wspomnianych rozmów nic nie wynika.- Mamy jedną wielką panikę, jeden wielki chaos, przedsiębiorcy nie mają bladego pojęcia, co się wydarzy w przyszłym roku, ludzie nie wiedzą ile zapłacą za prąd - wyliczała Magdalena Filiks.Słowa z partyjnej ściągawki, powtarzane wszędzie przez polityków PO - odpowiadał poseł Leszek Dobrzyński z PiS.- Proszę zobaczyć na portowe składy czy ten węgiel tam jest, czy go nie ma. Proszę zobaczyć na zdjęcia, na filmy... - zaproponował Leszek Dobrzyński.Według propozycji rządu cena węgla, który będzie dystrybuował samorząd to 1500 złotych - od lokalnych władz będzie zależała cena ostateczna, nie większa jednak niż 2 tysiące.