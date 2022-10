Fot. pixabay.com / markusspiske (CC0 domena publiczna)

Uwaga na mgły w regionie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W naszym regionie dotyczy to południowej części zachodniopomorskiego - poza tym także m.in. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego czy warmińsko-mazurskiego.



Ostrzeżenia będą obowiązywać od późnych godzin wieczornych do godz. 10. Według prognoz gęste mgły będą ograniczać widzialność miejscami od 100 do 200 metrów.