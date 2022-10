Fot. Centrum Żeglarskie Fot. Centrum Żeglarskie Fot. Centrum Żeglarskie

Regaty "Nadzieja sportu" kończą sezon w Centrum Żeglarskim. Młodzi zawodnicy stanęli w szranki w kilku klasach. Sezon zakończył także Yacht Klub Polski Szczecin.

Niewątpliwą atrakcją było ponowne ujrzenie jachtu Magnolia na wodzie. Ta historyczna jednostka dostała drugie życie w szkutni YKP - mówi Paweł Ryżewski Vice Komandor YKP Szczecin.



- Już pierwsze efekty widać, to znaczy, Magnolia pływa samodzielnie na silniku i pod żaglami. To jachty, które były budowane w Szczecinie i są częścią naszego dziedzictwa, historii oraz żeglarstwa - podkreśla Ryżewski.



Jednak to, że bandery poszły w dół nie oznacza braku pracy w marinach. Jeżeli pogoda pozwoli, młodzi żeglarze będą pływać. Później przyjdzie czas na remonty, zajęcia kondycyjne i podnoszenie kwalifikacji podczas kursów.