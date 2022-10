Skolwin. Dolina Turbinowa

Potrzeba 76 turbin o mocy 15 MW. źródło: https://pixabay.com/pl/1317817/hpgruesen/CC0 - domena publiczna

Na szczecińskim Skolwinie powstanie fabryka elementów do turbin wiatrowych duńskiej firmy Vestas. To kolejne 600-700 miejsc pracy. Zakład wybudowany będzie na terenach należących do miasta.

- To Vestas, czyli spółka budująca turbiny, myślę, że jedna z najbardziej znanych na świecie. Vestas został właścicielem tych terenów, chce budować fabrykę i my cieszymy się bardzo - przyznał wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk.



Vestas to firma, która ma dostarczyć turbiny dla morskiej elektrowni wiatrowej budowanej przez PKN Orlen. Potrzeba 76 turbin o mocy 15 MW.



- Po stronie polskiej na Bałtyku ma być zrealizowanych blisko 20 gigawatów, to jest duży potencjał, idealna i trafiona inwestycja, tu jest rynek, który natychmiast wchłonie te turbiny - dodaje Gróbarczyk.



