Będzie śledztwo po ataku nożownika w szpitalu w Szczecinie

W poniedziałek zostanie wszczęte formalne śledztwo w sprawie ataku nożownika w szpitalu Szczecin-Zdunowo.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Pacjent dostał ataku delirium w przebiegu zespołu zależności alkoholowej, ugodził nożem lekarza na oddziale torakochirurgii.- Sprawą zajmuje się Prokuratura Szczecin-Prawobrzeże - mówi Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Czynności, które były realizowane dotąd, były realizowane w trybie artykułu 308 Kodeksu postępowania karnego, czyli były to czynności w niezbędnym zakresie mające na celu zabezpieczenie dowodów oraz śladów związanych z tym zdarzeniem. Czekamy na formalne wszczęcie śledztwa w poniedziałek.Napastnik ugodził nożem lekarza w okolicach klatki piersiowej. Po obezwładnieniu, napastnik zmarł w czasie próby reanimacji. - Okoliczności zdarzenia będziemy wyjaśniać w ramach, prowadzonego przez prokuraturę, postępowania. Na miejscu zdarzenia prokurator przeprowadził oględziny, zostało zabezpieczone ciało zmarłego mężczyzny. Prokuratura planuje przeprowadzenie sekcji sądowo-lekarskiej, która odpowie na pytanie, co było przyczyną śmierci tego mężczyzny - dodaje Alicja Macugowska-Kyszka.Kierownictwo szpitala placówki zapewniło wsparcie psychologiczne zarówno personelowi oddziału, jak i pacjentom.