Prace prowadzone są na stanowiskach po stronie wyspy Wolin, przy których pływają promy Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Na przeprawie promowej "Warszów" w Świnoujściu rozpoczęły się prace konserwatorskie. Z ruchu wyłączony został jeden prom.

Prace prowadzone są na stanowiskach po stronie wyspy Wolin, przy których pływają promy Bielik. W tej chwili przeprawa obsługiwana jest przez dwie jednostki, co może spowodować spowolnienie ruchu.



Pracownicy Żeglugi proszą, by kierowcy dziś brali pod uwagę przeprawianie się promami Karsibór na przeprawie "Centrum".



Nabrzeża konserwowane są co roku przed sezonem zimowym.