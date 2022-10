Nowi doktorzy na szczecińskiej uczelni medycznej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Doktorzy i doktorzy habilitowani odebrali dyplomy na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek w auli uczelni. Gratulował im rektor PUM-u prof. Bogusław Machaliński.



- Niech nauka nigdy nie będzie dla państwa celem samym w sobie, ale drogą do prawdy służącej drugiemu człowiekowi, większemu celowi, z poświęceniem wynikającym ze świadomości wartości ludzkiego życia - powiedział prof. Machaliński.



Dyplom doktora odebrał między innymi ortopeda Andrzej Senicyn, który zajmuje się medycyną sportową. Jego badania dotyczyły urazów ścięgna Achillesa. - Jest to próba tworzenia medycyny spersonalizowanej, sportowej służącej, żeby lepiej dobierać trening, obciążenia, dietę do konkretnego sportowca czy dyscypliny sportu - tłumaczy Senicyn.



W sumie dyplomy otrzymało prawie 100 doktorów i 16 doktorów habilitowanych.