Jak walczyć o inwestorów z całego świata w Zachodniopomorskiem?

Wiceminister spraw wewnętrznych o przyszłości Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: - Robimy wszystko, aby piąta edycja nie była ostatnia - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Paweł Szefernaker.

Teraz Police dostały jedno z najwyższych dofinansowań w kraju - 245 milionów złotych na budowę obwodnicy miasta. Ma wyprowadzić ruch z centrum i połączyć tamtejszą strefę przemysłową z przygotowywaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina.Jak podkreśla minister Szefernaker, tylko tak można walczyć o uwagę inwestorów. - Po to, żeby inwestorzy z Europy Zachodniej, z Azji, z Ameryki Północnej trafili nie do Słowacji, Czech, na Węgry, tylko do nas. My musimy mieć jak najlepszą infrastrukturę. Już dziś na Pomorzu Zachodnim mamy coraz lepsze warunki. Powstają drogi. Droga ekspresowa S3, S6, S11. Robimy wszystko, żeby to nie była ostatnia edycja, ale żeby były kolejne - powiedział Szefernaker.Teraz do samorządów z całego kraju w ramach piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafiła kwota prawie 5 miliardów złotych.