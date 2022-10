Dodatkowe 10 milionów na likwidację nielegalnego składowiska [ZDJĘCIA]

Będą dodatkowe środki na usunięcie odpadów znajdujących się na składowisku przy ulicy Kamiennej w Policach. Chodzi o ponad 50 tysięcy ton zalegających - od wielu lat - na prawie pięciu hektarach.

Brakujące pieniądze na likwidację wysypiska przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.- Podpisano aneks na dodatkowe 10 milionów złotych. Stąd to łącznie 25 milionów 300 tysięcy złotych dla Powiatu Polickiego na realizację tego zadania. To tylko niewielka część tych środków, tych dziesiątków milionów złotych, które zostały przekazane i Gminie Police i Powiatowi Polickiemu i to warto podkreślać, że łącznie te ponad 100 milionów złotych zostaje przekazane społeczności województwa zachodniopomorskiego - mówi wiceprezes funduszu, Paweł Mirowski.Całkowity koszt usunięcia składowanych w Policach odpadów to prawie 30 milionów złotych.