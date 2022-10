Węgiel z RPA trafi do świnoujskiego portu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

80 tysięcy ton węgla trafi we wtorek do świnoujskiego portu handlowego. Będzie to już szósta dostawa z RPA. Kolejne dwie zaplanowano na przyszły tydzień.

W świnoujskim porcie handlowym obecnie trwa przeładunek węgla, który na miejsce dotarł w ubiegłym tygodniu. Plac składowy jest porządkowany, by we wtorek móc przyjąć 80 tys. ton energetycznego węgla. Będzie to piąta dostawa surowca z Republiki Południowej Afryki. Kolejne dwie zaplanowane są na przyszły tydzień. Wtedy na nabrzeże portu handlowego trafi 120 tys. ton surowca.



W tym roku w Świnoujściu przeładowano niemal milion ton węgla. Do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do dwóch milionów.