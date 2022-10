Wyczekiwana inwestycja w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Polic z niecierpliwością czekają na obwodnicę. Docelowo ma połączyć Zachodnią Obwodnicę Szczecina i nowy odcinek Trasy Północnej, omijając Przęsocin i Police od zachodu.

- Rozluźni korki znad morza. Ciężko jest wjechać i wyjechać, bo korki są do sklepu, wszędzie. Wiadomo, że korki tworzą się na drogach wjazdowych, głównie na trasie Police- Szczecin.Tego, co się obecnie dzieje i jeszcze jak otworzą Polimery, to już całkiem nie będzie można tamtędy przejeżdżać - mówią mieszkańcy.



W sobotę wojewoda zachodniopomorski ogłosił, że na budowę Obwodnicy Polic przeznaczonych zostanie 245 milionów złotych z rządowego programu inwestycji strategicznych.