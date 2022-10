Są pieniądze, żeby posprzątać "policki wstyd"

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Do końca 2023 roku zniknie składowisko odpadów znajdujące się przy ulicy Kamiennej w Policach.

Umowę na likwidację prawie 50 tysięcy ton nieczystości podpisano w poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego. Koszt usunięcia tych odpadów to prawie 30 milionów złotych.



Zalegające na prawie 5 hektarach śmieci - należące do firmy Ekorama - trafiły na teren gminy Police wiele lat temu. To było przestępstwo na środowisku - uważa Starosta Policki Andrzej Bednarek.



- Doszło do przestępstwa poprzez porzucenie śmieci. Dzisiaj, my podatnicy ponosimy tego konsekwencje. Na szczęście dla powiatu polickiego, konsekwencje, które moralnie był zobowiązany ponieść powiat policki, ale konsekwencje, które dzięki pieniądzom z Narodowego Funduszu Środowiska, a więc tych ponad 25 mln złotych, pozwolą na to, żeby ten wstyd policki posprzątać - powiedział Bednarek.



Ten śmietnik trzeba posprzątać, ale należy też wskazać winnych jego powstania - uważa wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. - Warto naprawiać błędy, ale trzeba o nich mówić i trzeba wspominać, kto za te błędy odpowiada. Ówczesny starosta powiatu polickiego, z ramienia Platformy Obywatelskiej, wtedy wydał pozytywne decyzje zezwalające na prowadzenie tego rodzaju przedsięwzięcia przy ulicy Kamiennej w Policach, stąd dziś mamy to nielegalne składowisko odpadów.



Likwidacją zalegających w Policach odpadów zajmie się firma BFK Polska.