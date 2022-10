Atak w szpitalu w Zdunowie. Są dwa śledztwa

Prokuratura wszczęła dwa postępowania w sprawie dramatycznego zdarzenia, do którego doszło w sobotę w nocy w szpitalu Szczecin Zdunowo. Jeden z pacjentów zaatakował nożem lekarza na oddziale torakochirurgii. Napastnik został obezwładniony i w czasie reanimacji zmarł.

Śledztwa prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże - mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że pacjent jednego z oddziałów, przy użyciu niebezpiecznego i ostrego przedmiotu, zaatakował pracownika oddziału, a następnie został on obezwładniony, po czym doszło do zgonu tego mężczyzny.Dwa odrębne postępowania mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. - Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże prowadzi dwa postępowania w tej sprawie. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta, czyli o czyn z art. 155 Kodeksu karnego. Natomiast drugie postępowanie jest prowadzone do podżegania, do usiłowania zabójstwa lekarza oddziału szpitalnego - informuje Alicja Macugowska-Kyszka.Prokuratura zleciła już wykonanie sekcji zwłok zmarłego pacjenta. Śledczy ustalają także, w jaki sposób napastnik zdobył nóż, którym zaatakował lekarza.