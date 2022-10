Świnoujście: Plaga zgubionych rzeczy w szkolnych szatniach

Porzucone, często nowe i firmowe rzeczy, to coroczny problem szkół podstawowych. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Porzucone, często nowe i firmowe rzeczy, to coroczny problem szkół podstawowych. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Porzucone, często nowe i firmowe rzeczy, to coroczny problem szkół podstawowych. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kurtki, buty czy sportowe stroje. Kilka koszy pełnych ubrań, to owoce zapominalskich uczniów, którzy zamiast wrócić po swoją odzież, zostawiają ją w szkole - i to na zawsze. Porzucone, często nowe i firmowe rzeczy, to coroczny problem szkół podstawowych.

W świnoujskiej Szkole Podstawowej nr 6 już po sześciu tygodniach od rozpoczęcia roku zebrał się wielki kosz rzeczy niczyich.



- Bardzo dużo rzeczy zostaje. Dzieci nie przychodzą, nie odbierają, gubią wszędzie, gdzie się tylko da - mówi pani Dana, pracująca w szatni i dodaje, że "dzieci nie dbają, a rodzice nie wiedzą nawet, w czym dzieci przychodzą do szkoły".



Zasady korzystania z szatni od lat są takie same - wyjaśnia dyrektorka "szóstki" Sylwia Szostak.



- Przynoszą kurtkę, dziecko dostaje numerek, oddaje numerek, dostaje swoją kurteczkę. Rzeczy zgubione są w szkole, może je odebrać dziecko albo rodzic - zaznacza dyrektorka świnoujskiej placówki.



Na koniec pozostaje pytanie, co z porzuconymi rzeczami zrobić.



- Pod koniec roku, w sierpniu i wrześniu oddajemy rzeczy do domu dziecka lub przekazujemy ubogim rodzinom - podkreśla pani z szatni.



Zatem na odbiór zgub rodzice mają ponad rok. Warto jednak się spieszyć, bo ubrań przybywa, a odnalezienie własnych może zająć dłuższą chwilę.