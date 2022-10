Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kradła ubrania, usłyszała zarzuty. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie skierowała akt oskarżenia przeciwko 24-latce.

Kobieta w maju tego roku miała ukraść kilka sztuk odzieży damskiej na łączną kwotę ponad 580 złotych. Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów Galerii Kaskada.



24-latka nie była dotąd karana sądownie. Wobec podejrzanej dokonano zabezpieczenia majątkowego. Za to przestępstwo grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.