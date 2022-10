Naukowcy badają szczątki na terenie dawnego stalagu w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczątki ponad 30 żołnierzy odnaleźli badacze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na terenie byłego obozu jenieckiego w Stargardzie.

Badania w tym miejscu prowadzone są po raz drugi - mówi doktor Andrzej Ossowski, z Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów PUM.



- Tutaj analiza tych materiałów, tego co znajdujemy na terenie tego obozu wskazuje jednoznacznie, że w systemie obozów dla jeńców wojennych panowały warunki, które również doprowadzały do anihilacji dużej części jeńców wojennych. Jednoznacznie więc walczymy z mitem, że w tych obozach nie dochodziło do masowych zbrodni. Bo dochodziło na pewno - podkreśla Ossowski.



Odkryte szkielety są poddawane dalszej analizie antropologów - zaznacza Filip Popek, archeolog prowadzący prace. - Można podjąć się analizy wstępnej - płci, wieku, ewentualnych urazów i patologii. Dalej także badań genetycznych, które mogą potwierdzić pokrewieństwo z konkretną rodziną.



Stalag II-D był jednym z największych obozów jenieckich na terenie III Rzeszy. Prace na terenie byłego obozu potrwają do końca października.