Wody Polskie zrobiły swoje, teraz czas na Urząd Miasta. Ussarz o podtopieniach na Krzekowie i Bezrzeczu.

Nie będzie pieniędzy na zrobienie dokumentacji przepustów cieku Bukowa, więc mieszkańcom Krzekowa i Bezrzecza znowu będą grozić podtopienia - mówił w "Rozmowach pod krawatem" radny Prawa i Sprawiedliwości.

Maciej Ussarz wskazywał, że to prezydent miasta proponuje cięcia budżetu w tej sferze. Chodzi o 200 tysięcy złotych.W tym roku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego miał ogłosić przetarg, ale dotychczas tego nie zrobił - mówił Ussarz.- Urząd Miasta dostał gotową koncepcję od Wód Polskich. Jeżeli do przetargu na ten projekt nie podejdziemy jeszcze w tym roku, to niestety, ale nie zdążymy wykonać tych przepustów przed lipcem. Wtedy znowu mieszkańców może zalać. Dla mnie to jest niezrozumiałe, że dajemy pieniądze na zakup dodatkowego sprzętu do filharmonii czy Pleciugi, to co jest ważniejsze? Bezpieczeństwo mieszkańców, których zalewa od kilku lat, czy dodatkowy drobny sprzęt? - mówi Ussarz.Na wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta odbędzie się dyskusja i głosowanie nad zmianami do budżetu. Maciej Ussarz mówi, że zgłosi poprawkę przywracającą kwotę potrzebną na wykonanie dokumentacji projektowej przepustów Bukowej.