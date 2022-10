źródło fot.: www.pixabay.com/photo-666937 (domena publiczna)

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie chcą znaleźć gen palacza. Ma to pomóc nałogowcom rzucić palenie.

Badania prowadzi zespół pod przewodnictwem prof. Anny Grzywacz, kierownika Samodzielnej Pracowni Promocji Zdrowia.



- My się szczególnie chętnie zajmujemy układem dopaminergicznym, czyli układem nagrody w mózgu, gdzie wiemy na tym poziomie neurobiologicznym, jakie to jest bardzo ważne, dla tej nagrody w mózgu. Ta substancja uzależniająca jest właśnie nagrodą - tłumaczy prof. Grzywacz.



W badaniach do tej pory wzięło udział ponad 100 osób - wciąż poszukiwane są kolejne.

Naukowcy chcą zbadać także mechanizm uzależnienia od e-papierosów.