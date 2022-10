Radni PiS przeciwko kolejnym podwyżkom w Szczecinie

Radni Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Szczecin przeciwko planowanym podwyżkom.

Chodzi o 23 miliony złotych więcej z podatku od nieruchomości i ponad milion 300 tysięcy więcej z tytułu podatku od środków transportu.Takie podwyżki mają być uchwalane w trakcie dzisiejszej sesji - mówi radny Leszek Duklanowski: - Te zmiany w budżecie nie służą mieszkańcom. W sposób drastyczny podnosi się podatki dla przedsiębiorców, dla mieszkańców za nieruchomości czy środki transportu. Uważamy, że to jest kolejne działanie takie, które spowoduje pogorszenie się życia mieszkańców Szczecina. Będziemy więc głosować przeciwko zmianom w budżecie.Zamiast szukać pieniędzy w kieszeniach mieszkańców, prezydent Szczecina Piotr Krzystek powinien zająć się sprawami dla nich obecnie najpilniejszymi - uważa radny Marcin Pawlicki: - Prezydent miasta Szczecina - powiem bardziej brzydko i dosadnie - pajacuje, robiąc TikToki. Woli tańczyć do TikToków, co spotyka się z falą negatywnych komentarzy, zresztą słusznie, zamiast zająć się tym, co jest najważniejsze dla mieszkańców, czyli dostarczeniem węgla.Radni Prawa i Sprawiedliwości przypomnieli również, że w ciągu ostatnich dwóch lat do budżetu Miasta Szczecin wpłynęło dodatkowo prawie 290 milionów złotych. Pieniądze te pochodziły przede wszystkim z programów rządowych.