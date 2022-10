80 tysięcy ton węgla przypłynie do Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Masowiec z węglem z RPA w okolice Świnoujścia dotrze we wtorek 21. W tej chwili jednostka przeprawia się przez Cieśniny Duńskie.

Statek noc spędzi na redzie, a do portu wejdzie dopiero w środę około południa. Jego wpłynięcie jest zależne od pojawienia się gazowca, który w świnoujskim porcie pojawi się również w środę około godz. 6 rano. Gazowiec, podobnie jak jednostka z węglem, by bezpiecznie wpłynął potrzebuje pomocy holowników. Jednostki pomocnicze kolejno obsłużą kolosy. Masowiec z RPA wejdzie drugi.



Czas dobicia do nabrzeży zależny będzie również od warunków pogodowych. Tym razem do Świnoujścia dotrze 80 tys. ton węgla.