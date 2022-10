Schron podzielił KO i jednak trafi na sprzedaż

Schron z czasów zimnej wojny oraz działka położona tuż przy filharmonii jednak na sprzedaż.

Tu doszło do podziału w Koalicji Obywatelskiej - bo, gdy jedni radni tego klubu złożyli uchwałę, aby do wyzbycia się tej działki nie doszło, inni radni KO zagłosowali za zdjęciem tego projektu z porządku obrad.Historia ze sprzedażą działki ze schronem koło szczecińskiej filharmonii zaczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy Rada Miasta - głosami radnych z różnych klubów - zgodziła się na zbycie w przetargu tej nieruchomości.Jednak rok później część radnych zmieniła zdanie i rekomendowała cofnięcie tej decyzji. Tłumaczyli, że dyrektor filharmonii chciałaby tam uruchomić scenę letnią, a schron powinien dalej pełnić swoją funkcję, także muzealną.Uchwałę o cofnięciu zgody na sprzedaż podpisało dwóch radnych KO. Ale na wniosek prezydenckiego klubu Koalicji Samorządowej, także głosami części KO, projekt "spadł" z wtorkowych obrad.