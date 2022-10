Przygotowania na cmentarzu ruszyły. Mieszkańcy sprzątają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pojawia się coraz więcej mieszkańców sprzątających groby najbliższych.

W przygotowania włączyło się również miasto, przywożąc dodatkowe pojemniki i kontenery na odpady.



- Widzi pan, jaki czyściutki się robi. Czas najwyższy, już trzeba. Na ostatnią chwilę się nie da. Jeszcze będzie, ile liści. - Liście lecą z drzew, to później już się w ogóle nie ogranie. - Dopóki żyję to zrobię, a co będzie dalej to nie wiem. Mam pomoc, "ochroniarza" sobie wzięłam. - Trzeba współpracować razem. - Żeby wynająć do sprzątania, to są koszta - mówią odwiedzający cmentarz.



Jak co roku z okazji Wszystkich Świętych na cmentarzach w naszym regionie odbywać się będą kwesty. Jedną z nich jest zbiórka "Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych".



Działamy już od 8 lat i przez ten okres zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nigdy nie mierzymy kwoty, każda złotówka się liczy - mówi Grzegorz Kozak, prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręgu szczecińskiego.



- Wykupiliśmy miejsce pochówku pułkownikowi Wacławowi Nesterowiczowi w Karlinie. Wybitna postać jeśli chodzi o podziemie niepodległościowe. Chcemy mu postawić pomnik nagrobny. Drugi temat to wykupienie, jeśli nie zrobi tego rodzina, kolejnych lat na pochówek szeregowemu Piotrowi Wyszomirskiemu, pseudonim "Biały", jest pochowany na cmentarzu w Zielonej Górze - mówi Kozak.



Kwesty na propagowanie pamięci i tradycji Żołnierzy Wyklętych odbędą się na cmentarzach w m.in. Policach, Nowogardzie, Koszalinie i w Szczecinie. 29 października m.in. w Szczecinie członkowie Narodowych Sił Zbrojnych będą sprzątać groby bohaterów w corocznej akcji "Znicz".