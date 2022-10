Ustawa węglowa zapewni działanie prawa wstecz, na korzyść mieszkańców i gmin

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Samorządowcy powinni już szacować zapotrzebowanie na węgiel w swoich gminach - mówi Radiu Szczecin po posiedzeniu z premierem wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mogą zebrać szacunki na podstawie wniosków o dodatek węglowy dla mieszkańców. Następnie to wojewodowie wyznaczą punkty z których gminy będą mogły odbierać surowiec.



O szczegółach dystrybucji węgla samorządowcy otrzymają też wytyczne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.



- Ustawa zapewnia działanie prawa wstecz, ale na korzyść mieszkańców i gmin. To znaczy, że te gminy, które już podejmują działania, bo mamy takie również w województwie zachodniopomorskim, one będą mogły korzystać tak samo z tego dobrodziejstwa ustawy, jak te, które zaczną swoje działania dopiero później. Zachęcam wszystkich, by to było jak najszybciej, bo tu chodzi o dobro naszych mieszkańców - mówi Bogucki.



Ustawa, która ułatwi sprzedaż węgla samorządom, będzie procedowana w Sejmie w najbliższy czwartek. Zgodnie z nią np. gminy będą obierały węgiel po 1500 złotych za tonę, a cena sprzedaży mieszkańcom nie będzie mogła przekroczyć 2 0000 zł. Tym samym wraz z dodatkiem węglowym, cena dla mieszkańca wyniesie maksymalnie tysiąc złotych.