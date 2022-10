Szczecińscy radni zdecydowali. Podatki w górę

Większość rady miasta podniosła wysokość podatków lokalnych - od środków transportu i od nieruchomości.

Współrządzący miastem radni prezydenta z Koalicji Samorządowej i Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że to wina złej polityki prowadzonej w Warszawie. Opozycja w radzie, czyli radni PiS, odpowiadali, że to lokalne władze nie potrafią zarządzać Szczecinem i to jest faktyczna przyczyna podwyżek.Ostatecznie, do budżetu Szczecina wpłynie ponad milion trzysta tysięcy złotych więcej z tytułu wyższego podatku od środków transportu oraz 23 miliony więcej z podatku od nieruchomości.