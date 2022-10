Coraz więcej Ukraińców przyjeżdża do Szczecina. Wiemy, gdzie dyżurować będzie konsul

Rośnie liczba Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Szczecina. Widać to po osobach zgłaszających się do Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.

W ostatnich dniach do Centrum codziennie zgłasza się około 30-40 osób. Uchodźcy kierują tam swoje pierwsze kroki, by złożyć wniosek o pomoc finansową.Jak mówi pani Olga, która pracuje w punkcie, to najczęściej osoby uciekające z okupowanych terenów, gdzie odbyły się pseudoreferenda dotyczące przyłączenia do Rosji.- Jest duży napływ ukraińskich uchodźców. Moim zdaniem przez to, że zrobiło się niebezpiecznie. Duży wpływ na to miała aneksja wschodnich i południowych terenów Ukrainy. Bardzo dużo ludzi nie chce żyć pod rosyjską okupacją, więc przyjeżdżają i szukają domu gdzieś indziej. Mają tu rodziny, znajomych... - podkreśla pani Olga.Przypomnijmy, referenda odbyły się w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Ich wyniki nie zostały uznane przez państwa Zachodu.W środę i czwartek - od 8:30 do 15:00 - w punkcie będzie przyjmował konsul, który pomoże między innymi przedłużyć ważność paszportu, dopisać do niego dziecko i odebrać dokument zamówiony przez internet.