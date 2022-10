Co dalej z przepustami cieku Bukowa? Jest odpowiedź wiceprezydenta

Miasto zrobi przepusty cieku Bukowa - zapewniał na sesji szczecińskiej Rady Miasta odpowiedzialny za inwestycje wiceprezydent Michał Przepiera.

Odpowiadał na pytania radnego PiS Macieja Ussarza, który alarmował także w Rozmowie pod krawatem w Radiu Szczecin, że z tegorocznego budżetu "spada" 200 tysięcy na dokumentację projektową wspomnianych przepustów.- Urząd Miasta dostał od Wód Polskich gotową koncepcję, a jeśli nie podejdziemy do przetargu jeszcze w tym roku, to niestety, ale nie zdążymy wykonać tych przepustów przed lipcem, więc znowu mieszkańców może zalać. Dajemy pieniądze na zakup dodatkowego sprzętu dla Filharmonii, czy "Pleciugi", to co jest ważniejsze, bezpieczeństwo mieszkańców, których zalewa od kilku lat, czy dodatkowy drobny sprzęt? - pytał Maciej Ussarz.Ussarz zgłosił poprawkę do budżetu, ta przepadła w głosowaniu. Wiceprezydent Przepiera zapewnił jednocześnie, że w tym przypadku nie ma mowy o zabieraniu jednym dla drugich.- Prace i tak trwają. Inwestycja będzie zrealizowana w zakresie miasta, tego nic nie zmieni, bo pieniądze i tak są potrzebne na rok 2023, w stosunku do "Pleciugi", która sprzęt musi kupić w jeszcze w tym roku, bo inaczej przedstawienia nie będą mogły się odbywać, ponieważ nie będzie słychać, co aktorzy mówią - podkreślił wiceprezydent Przepiera.Przepusty na cieku Bukowa mają służyć mieszkańcom szczecińskiego Krzekowa i Bezrzecza, którzy w ostatnich latach mają problem z podtapianiem ich posesji podczas gwałtownych ulew.