Szansa dla Skolwina. Ma powstać nowa fabryka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Budowa fabryki części do turbin wiatrowych na Skolwinie to szansa dla dzielnicy - mówią mieszkańcy. W zakładzie ma pracować 700 osób.

Po zamknięciu fabryki papieru większość mieszkańców Skolwina musiała szukać pracy za granicą. - Teraz może się to zmienić - mówią. - Miejsca pracy na pewno, ruszy również spożywka, bo padają sklepy. Jak nie mają ludzie pracy, to sklepy padają. Moja matka pracowała na wykańczalni, świętej pamięci ojciec tam pracował. Cały Skolwin opierał się jedynie na papierni, ewentualnie częściowo na hucie, ale tak to nic więcej. Miejsca pracy dla ludzi i rozwój osiedla. Ta sytuacja przypomni wreszcie, że Skolwin istnieje i jest w terenie miasta, bo o tym już dawno zapomniano.



Duńska firma Vestas ma wybudować na Skolwinie fabrykę, która rocznie będzie budować 400 gondoli i piastów do turbin wiatrowych. Część z nich zostanie zamontowanych na farmie wiatrowej Orlenu Baltic Power.