Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Ukraińcy będą mogli załatwić w środę sprawy paszportowe w Szczecinie. W Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, przy Marii Skłodowskiej-Curie 4 przyjmować będzie konsul.

Będzie można między innymi przedłużyć ważność paszportu, dopisać do niego dziecko i odebrać dokument zamówiony przez internet.



- To bardzo potrzebne, bo stałego punku paszportowego w Szczecinie nie ma, a spraw do załatwienia jest bardzo dużo - mówi pani Olga. - Czekamy i bardzo pragniemy tego, żeby w Szczecinie było coś takiego. Wyrobienie paszportu jest największym problemem.



Konsul będzie przyjmował w środę i czwartek od 8:30 do 15:30.