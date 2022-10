Pogoń lepsza od trzecioligowca. "Z nieba do piekła i znowu do nieba"

Z nieba do piekła i znowu do nieba - bramkarz portowej drużyny Bartosz Klebaniuk komentuje wtorkową serię rzutów karnych, która dała Pogoni awans do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Piłkarze Pogoni awansowali do 1/8 finału tych rozgrywek. Szczecinianie pokonali na wyjeździe Rekord Bielsko-Biała w konkursie jedenastek 12:11 w rozegranym we wtorek meczu 1/16 finału. Po 90 minutach gry i dogrywce Duma Pomorza remisowała z trzecioligowcem 3:3.O serii jedenastek mówi bramkarz portowej drużyny Bartosz Klebaniuk. - Z nieba do piekła i znowu do nieba. Wiedziałem, gdzie będą uderzać pierwsi wykonawcy, mieliśmy analizę z trenerem wcześniej. Udało się to obronić. Potem była taka seria, że gdzieś trochę brakowało. Mi też się nie udało strzelić, będę musiał chyba trochę potrenować, ale udało się przejść do następnej rundy i gramy dalej - powiedział Klebaniuk.Oprócz Pogoni do 1/8 finału Pucharu Polski awansowali we wtorek między innymi piłkarze broniącego trofeum Rakowa Częstochowa oraz Legii Warszawa i Piasta Gliwice. Losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski odbędzie się w piątek w Warszawie.