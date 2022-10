Tropikalna dżungla wokół domu... w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Bananowce pojawiły się na szczecińskich Gumieńcach. Drzewa z Afryki posadził w swoim ogrodzie Krzysztof Wraga.

Na pomysł zaaranżowania tropikalnej dżungli wokół domu, wpadła córka pana Krzysztofa, która chciała, by krajobraz wokół ich domu był bardziej egzotyczny.



Jak przyznaje właściciel drzew, nietypowe otoczenie przykuwa uwagę okolicznych mieszkańców. - Nasze zainteresowanie zaczęło się w Covidzie, kiedy nie można było wychodzić z domu i człowiek szukał czegoś nowego. Jest to roślina zielna, wieloletnia. Po kilku latach wytwarza kwiatostan, z którego wyrastają potem banany. Wygląda to bardzo egzotycznie i przyciąga wzrok. Muszę powiedzieć, że u dwóch sąsiadów rosną palmy i bananowce, więc "choroba roślinna" powoli rozprzestrzenia się na naszej ulicy - dodaje Wraga.



Drzewa bananowca można zobaczyć u zbiegu ulic: Krzywej i Gajowej w Szczecinie. Jak zapewnia właściciel, pierwsze banany będzie można zerwać z drzewa już w przyszłym roku.