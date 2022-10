Zabytkowy folwark w Przelewicach przejdzie remont

Historyczny folwark w Przelewicach będzie zmodernizowany i rozbudowany. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą - to firma z Dolic.

W pałacu powstanie nowoczesna baza hotelowo-szkoleniowo-konferencyjna z zapleczem gastronomicznym. Oranżeria zostanie przystosowana do celów edukacyjnych, kulturalnych czy wystawienniczych.



W spichlerzu znajdą się pomieszczenia biurowe, wystawiennicze i konferencyjne. Natomiast rozlewnia będzie dostosowana do pełnienia funkcji „laboratorium kuchennego”.



Również teren wokół folwarku zostanie zagospodarowany tak, by mogły się tu odbywać targi, pikniki, festiwale czy koncerty.



Modernizację przejdzie również ogród - wyremontowane zostaną m.in domek japoński oraz szałas pasterski.



Koszt prac, które mają potrwać rok, to blisko 57 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa. W kolejnych latach planowana jest modernizacja m.in. mleczarni, obory, stodoły, odrestaurowanie mauzoleum i stajni.