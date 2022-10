Poseł PO o dystrybucji węgla. "Jesteśmy przeciwni, ale pomożemy"

Uważa, że to złe ustawy, ale głosuje "za"... Poseł PO Artur Łącki stwierdził, że poprze propozycję rządu w sprawie dystrybucji węgla przez samorządy, ale uważa, że powinni się tym zająć prywatni przedsiębiorcy, bo "byłoby taniej".

Wcześniej Łącki był też "za" dodatkiem węglowym.Jak mówił poseł PO, oni są "przeciw rządowi, który działa w chaosie": - W dobie kryzysu trzeba było się zabezpieczyć, a państwo tego nie zrobiło i teraz działa w roli strażaka. To kosztuje wszystko trzy, cztery razy więcej i to kosztuje obywateli. To nie prawda, że węgiel sprzedadzą za 996 zł, bo już się dawno z tego wycofali. Przez to my jesteśmy przeciwni takim działaniom rządu, ale w ostateczności musimy pomóc społeczeństwu, aby ono mniej zapłaciło, albo dostało jakąkolwiek rekompensatę - podsumował Łącki.Obecnie węgiel w prywatnych składach kosztuje ponad 3 tysiące złotych za tonę. Według propozycji rządu, ten dystrybuowany przez samorząd miałby kosztować nie więcej jak 2 tysiące złotych.